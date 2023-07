Farioli si presenta al Nizza: “Allenare in Francia era un mio obiettivo. E’ il miglior progetto che potesse capitarmi”

Francesco Farioli si è presentato al Nizza. Al termine di una trattativa di cui vi abbiamo parlato ampiamente, anticipandovi la notizia di qualche giorno, il tecnico ha parlato con la stampa locale nella sua prima conferenza stampa. Ecco le sue parole: “È vero che è abbastanza inaspettato, anche per me. Il progetto Nizza mi è venuto in mente un mese fa. Era uno dei miei obiettivi venire ad allenare in Francia. Ho seguito Ligue 1, Ligue 2. Conosco la storia del Nizza. So che la città è vicina all’Italia e sento cosa rappresenta il calcio qui. È chiaramente il miglior progetto che potesse capitarmi. Sono molto felice di iniziare”.

Sui giocatori che rientreranno dal prestito: “Sul rientro dei giocatori in prestito abbiamo pareri abbastanza fermi su certi profili, ma vogliamo vedere tutti i giocatori, soprattutto quelli che non ho potuto vedere evolversi”.

La premessa ai tifosi: “Speriamo di creare uno spirito comune, un’identità perché ciò che produciamo sul terreno è un riflesso di ciò che siamo fuori. Vogliamo rendere i tifosi felici e orgogliosi”.

Foto: Farioli FB Nizza