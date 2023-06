Il retroscena: Pirlo, in arrivo via libera Samp. E Farioli tratta con il Nizza

La Samp ha ormai il nuovo allenatore. Naufragata la trattativa con Fabio Grosso, ieri c’è stato un incontro con Andrea Pirlo (anticipato dal Secolo XIX) che ha scalato posizioni fino a guadagnare la pole. Adesso l’ex allenatore del Karagumruk avrà il via libera da Radrizzani, non era la prima scelta ma alla fine sarà lui a guidare la rinascita Samp. Direttamente collegato era Farioli che ha un discorso impostato con il Nizza ma che prima ha voluto conoscere la decisione definitiva della Samp. In casa Spezia attesa per la risoluzione di Alvini con la Cremonese.

Foto: Pirlo Instagram