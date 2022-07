Il Lecce è stato il primo club, come anticipato, a chiedere Wladimiro Falcone alla Samp, a conferma che la sbandierata pista Scuffet non convince. Per lo Spezia l’arrivo di Falcone è fondamentale per liberare Provedel verso la Lazio. Anche oggi ci sono stati contatti tra i due club, Provedel ritiene la Lazio un passaggio fondamentale per la sua carriera. Presto nuovi sviluppi.

Foto: Sampdoria