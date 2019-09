Falcinelli-Perugia, 4 giorni dopo: la Serie A non c’è…

Diego Falcinelli si appresta a lasciare il Bologna in queste ultimissime ore di mercato. Lo scorso 29 agosto vi abbiamo svelato come sulle tracce dell’attaccante ci fosse il Perugia, con il diretto interessato che se non avesse ricevuto proposte dalla Serie A avrebbe accettato la destinazione umbra. Tutto confermato: dalla massima serie italiana non si è fatto avanti nessuno e dunque – 4 giorni dopo la nostra esclusiva – ora il Perugia può chiudere per Falcinelli.

Foto: sito ufficiale Bologna