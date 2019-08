Dopo l’importante operazione Balic, il Perugia confida di avere anche Diego Falcinelli entro lunedì. E le speranze diventeranno maggiormente concrete se l’attaccante oggi a Bologna non dovesse avere proposte dalla serie A. Il Perugia quindi ha fiducia, ma in caso di naufragio dell’operazione tiene aperte due soluzioni per il ruolo di esterno offensivo: in ballo Ciciretti e Siligardi.

Foto: sito ufficiale Bologna