Fagioli e Bremer abbattono la Cremonese nella ripresa: 2-0 Juve e secondo posto consolidato

La Juventus batte la Cremonese 2-0, con un ottimo secondo tempo. Juve in controllo nel primo tempo, ma senza mai davvero essere pericolosa. Carnesecchi si supera solo in una occasione di calcio d’angolo intorno alla mezz’ora. Juve che perde Pogba dopo 21 minuti, problemi da valutare per il francese. Entra Milik al suo posto.

Ritmi poco elevati allo Stadium, la Cremonese difende bene. Finisce 0-0 il primo tempo.

Nella ripresa, tutt’altra Juve in campo. Carnesecchi salva su Rabiot e Paredes. Al 55′, grande azione personale di Chiesa, assist per l’ex Fagioli che esplode un gran destro da fuori che batte Carnesecchi. Non esulta Fagioli per il terzo gol in campionato.

Juve che può dilagare. Occasioni anche per Milik, a cui viene annullato un gol in fuorigioco. Juve che però insiste, al 79′ calcio d’angolo di Paredes, che pesca Bremer che con un doppio colpo di testa insacca la rete del 2-0.

Juve che controlla nel finale e ottiene il successo. Tre punti che portano i bianconeri a 69 punti, consolidando il secondo posto, a +3 sull’Inter, a +4 sulla Lazio e a +8 sul Milan quinto.

Poca Cremonese a Torino, lombardi che sono ormai a un passo dalla B, con 24 punti, a -6 da Spezia e Verona, a 3 giornate dalla fine.

Foto: Instagram Fagioli