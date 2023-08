Facundo Gonzalez è arrivato in Italia. Nelle prossime ore la firma con la Juve

Facundo Gonzalez è arrivato in Italia. Il difensore uruguayano, classe 2003, è sbarcato a Milano per poi dirigersi a Torino, dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con la Juventus.

Come raccontato si tratta di una operazione di 2 milioni più 1 di bonus. Gonzalez firmerà un quinquennale con ingaggio da 200 mila euro a salire per ogni stagione più bonus.

Foto: twitter Uruguay