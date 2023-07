L’indiscrezione: Facundo Gonzalez alla Juve, le cifre finali

Facundo Gonzalez alla Juventus: siamo allo scambio di documenti con il Valencia. Queste le cifre finali per il difensore centrale uruguaiano classe 2003 che sarebbe andato in scadenza di contratto con il club spagnolo: 2 milioni più 1 di bonus. Gonzalez firmerà un quinquennale con ingaggio da 200 mila euro a salire per ogni stagione più bonus. L’idea della Juve, almeno in questi giorni, è quella di non inserirlo nel giro della prima squadra, ma di dargli la possibilità di crescere giocando.