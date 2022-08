Fabregas, il retroscena: “Parlai col Milan, non si concretizzò nulla”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Como, Cesc Fabregas ha rivelato un retroscena di mercato che coinvolge anche il Milan. Il campione spagnolo sarebbe potuto approdare in Italia già sei anni fa, con la maglia rossonera. Lui stesso l’ha spiegato, aggiungendo alcuni dettagli: “Parlai con il Milan nel 2016, poi con Ivan Gazidis. Per un motivo o per un altro non si concretizzò il mio arrivo in Italia”.

Foto: Instagram Como