Fabregas fissa già l’obiettivo: “Voglio portare il Como in Serie A!”

Cesc Fabregas si presenta al Como. Accoglienza in grande stile per lo spagnolo che, nel corso della conferenza stampa, si è presentato ai nuovi tifosi, in delirio per il suo approdo: “Sono molto felice di esser approdato qui. Ringrazio tutta la società per avermi dato fiducia e aver creduto in me, ma anche la mia famiglia per il supporto che mi ha dato. Sono qui con la stessa ambizione che ho sempre avuto, per giocare e far bene, vincendo le partite. Solo quando cambierà questo appenderà gli scarpini al chiodo, ma non è questo il momento, sono molto ambizioso. E spero di portare il Como dove merita, in Serie A”.

Foto: Instagram Como