Fabregas gioca e brilla, ma il Milan resta alla finestra

Cesc Fabregas è un chioso fisso nei pensieri del Milan. Il club rossonero è uscito allo scoperto per il centrocampista spagnolo, come vi abbiamo raccontato lo scorso 27 novembre. Contatti continui e confermati, il profilo di Fabregas intriga non poco dalle parti di Milanello, a maggior ragione considerato che il suo contratto con il Chelsea è in scadenza nel prossimo giugno. Titolare e protagonista nella sfida di stasera di Europa League contro il PAOK (successo per 4-0 dei Blues), Fabregas ha altre proposte anche lontano dall’Europa, molto dipenderà da Maurizio Sarri e dalla volontà del Chelsea, soprattutto in base alla possibilità di manovra sul mercato invernale. Intanto il Milan ha mosso passi importanti per Fabregas, vorrebbe chiudere già a gennaio oppure rinviare l’affare a giugno quando lo spagnolo si libererebbe a parametro zero.

Foto: standard.co.uk