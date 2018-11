Esclusiva: il Milan forza per Fabregas. Per Sarri…

Nelle ultime ore il Milan ha mosso passi concreti per Cesc Fabrrgas, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il Milan vorrebbe chiudere già a gennaio, oppure eventualmente rinviare a giugno a parametro zero. Ma lo spagnolo è una priorità per il centrocampo, considerata la totale emergenza dopo la lunghissima catena di infortuni. Tutto questo mentre Ibrahimovic, segnalato in fuga da Los Angeles già lo scorso primo novembre, aspetta che entri nel vivo la trattativa tra i rossoneri e i Galaxy. Tornando a Fabregas, che ha altre proposte anche lontano dall’Europa, molto dipenderà da Maurizio Sarri e quindi dal Chelsea. In passato l’allenatore aveva ribadito come fosse importante la sua presenza in una stagione ricca di impegni, malgrado il contratto in scadenza. Quindi, se partisse andrebbe sostituito adeguatamente. Intanto, il Milan si è mosso. E per la difesa i Blues hanno proposto Christensen, ma Cahill è un profilo che oggi viene considerato più pronto e adeguato. Vedremo. La rotta su Fabregas è importante, in attesa della decisione del Chelsea e soprattutto di quelle legate alla possibilità di manovra sul mercato di gennaio. E per un quadro definitivo bisogna ancora attenere qualche giorno.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea