Como, Fabregas arrivato allo stadio. A breve la presentazione. Il video

E’ il giorno di Cesc Fabregas al Como. Il centrocampista ex Arsenal e Barcellona, sarà presentato intorno alle 15 allo stadio Senigaglia. Con un video pubblicato dall’account twitter ufficiale del club, il Como ha mostrato l’arrivo del fuoriclasse spagnolo, che è stato accolto da un tripudio di tifosi.

A breve ci sarà la conferenza stampa del calciatore che si presenterà alla piazza lariana.

The wait is (almost) over 🔵⚪️ @cesc4official pic.twitter.com/KOX646eLsZ

— Como1907 (@Como_1907) August 1, 2022