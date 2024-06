Fabregas conferma: “Sensi al Como? Perché no, è fortissimo”

A margine del suo intervento per la ‘Milano Football Week’, Cesc Fabregas, allenatore del Como neopromosso in Serie A, ha aperto le porte della squadra lariana a Stefano Sensi: “Ovviamente mi può piacere, è un giocatore fortissimo. Basta ricordare quando all’Inter ha fatto una stagione incredibile. Vediamo come va il mercato, valuteremo se alcune opzioni importanti saranno fattibili altrimenti faremo il nostro percorso con tranquillità e con le scelte giuste e intelligenti”.

Sensi al Como, una notizia che avevamo anticipato due giorni fa e che ora Fabregas conferma.

Foto: sito Inter