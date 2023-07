Fabio Cannavaro non sarà il prossimo allenatore del Karagumruk. Arrivano conferme di quanto vi avevamo raccontato ieri, l’ex allenatore del Benevento aveva chiesto garanzie al club turco. Sicurezze che non sono arrivate, portando il tecnico italiano a chiudere definitivamente all’ipotesi di un’avventura in Turchia.

Foto: Twitter Cannavaro