Fabiani conferma: “Abbiamo trovato un accordo con Zaccagni per il rinnovo”

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, intervistato oggi da Radio Sei, ha annunciato che il club biancoceleste ha trovato un accordo con Mattia Zaccagni per il rinnovo contrattuale dello stesso attaccante, confermando quanto vi avevamo anticipato ieri. Queste le sue parole:

“Con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vogliono dare tutto per questa società. Felipe Anderson si è comportato da uomo e con una dignità e professionalità incredibile. Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma quando ci si trova di fronte a scelte di famiglia e di territorio non c’è niente da fare. Lui è andato al Palmeiras e ci ha rimesso dei soldi rispetto a quanto gli aveva offerto la Lazio. Gli abbiamo proposto 5 anni e uno stipendio importante, il secondo o il terzo più alto in rosa. Lui ha messo al centro del progetto la famiglia, gli è nato da poco un figlio. Chapeau ad Anderson, è una persona straordinaria. Non ha mai sollevato problemi né alla Lazio né in altre società. È il figlio che tutti vorrebbero. La scelta di Tudor? Quando durante l’anno si fa lo scouting, perché il mercato non dorme mai, si seguono anche degli allenatori. Tudor a nostro parere ha fatto uno straordinario lavoro a Verona e a Marsiglia e ci ha dato più che l’impressione di essere un elemento in grado di iniziare un progetto valido per la società. Sapevamo che aveva un modo diverso di interpretare il calcio, ma abbiamo anche capito di avere elementi in organico che potevano fare al suo caso. Oggi stiamo rivedendo il nostro scouting perché ci sono richieste diverse rispetto al modulo di Sarri. Guendouzi? Si sta montando un caso che non ha ragione di esistere. Il francese stava alla Lazio da prima del tecnico: volete che la società non abbia parlato con Tudor e si siano chiariti certi aspetti? La verità è che Guendouzi ha avuto un affaticamento al polpaccio, sta facendo delle terapie e sta lavorando a parte. È parte integrante di questo progetto, poi è Tudor che decide se mandarlo o meno in campo”.

Foto: sito Lazio