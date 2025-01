FA Cup, lo United passa al quarto turno: Arsenal battuto ai rigori. Per Garnacho 80 minuti e un assist

Finisce il terzo turno di FA Cup tra Arsenal e Manchester United. A passare al quarto turno sono gli ospiti. Primo tempo senza gol. È nel secondo che la partita si infiamma: apre le danze Bruno Fernandes con assist di Garnacho, il grande sogno di Antonio Conte: il giocatore indicato per sostituire Kvaratskhelia in partenza. Dopo meno di dieci minuti però c’è la seconda ammonizione di Dalot (la seconda in poco meno di quindici giri di orologio, ndr). Al 63′ c’è il pareggio di Megalhaes. Dopo un’altra decina di minuti c’è la possibilità per la squadra di Arteta per passare a condurre ma Odegaard sbaglia un penalty. I 90 minuti regolamentari finiscono e si va ai tempi supplementari. I trenta minuti aggiuntivi però non trovano nessun gol, sono stati i tiri da rigore a decidere chi è andato al quarto turno. Per i padroni di casa decisivo l’errore dal dischetto di Havertz (secondo tiro), a segnare l’ultimo rigore è l’ex Bologna (che sta giocando in questo momento contro la Roma, ndr), Joshua Zirkzee.

Foto: Instagram Man. United