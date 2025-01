Napoli, la richiesta di Conte è Garnacho

Il Napoli è già a lavoro per il post Kvaratskhelia, destinato al PSG, a maggior ragione dopo le dichiarazione di ieri di Conte. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, l’obiettivo numero uno del tecnico salentino è il classe 2004 Alejandro Garnacho del Manchester United, protagonista recentemente contro il Liverpool, ma non considerato incedibile dagli inglesi. Operazione da circa 50 milioni. Il talentuoso esterno dei Red Devils, autore di 3 gol e 1 assist in stagione, vanta grandi qualità nell’uno contro uno e un destro affilatissimo. Si è parlato di lui anche per la mancata convocazione da parte di Amorim nel derby di Manchester, evento che ha incrinato il rapporto tra l’attaccante e il club.

Foto: Instagram United