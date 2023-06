F. Inzaghi: “Voglio continuare a fare l’allenatore al meglio. Reggina? Sono in silenzio stampa”

A margine della presentazione della sua autobiografia, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha così parlato alla stampa presente: “Penso che sia un bel libro, mi fa piacere che potranno leggerlo i miei figli. Qualche aneddoto? Ce ne sono tante, si spazia dalle vittorie delle Champions a quando non stavo bene, fino a quando sono cresciuto con mio fratello nel campetto. Perché Milano? È la mia vita, ho trascorso 15 anni al Milan, poi vedere oggi tutto l’entusiasmo sia a Sesto che a Casa Milan mi fa essere orgoglioso di quello che ho fatto. Mi sembra di non aver mai smesso, anche se ormai è passato un po’ di tempo”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro da allenatore: “Continuare a fare questo lavoro al meglio, divertirmi e crescere i miei figli. Mi auguro che riescano a capire la passione che avevo e che ho”. E su Silvio Berlusconi: “Tantissimo, il suo funerale è stato un momento triste, oggi l’ho ricordato, so quanto sarebbe contento di vedere il mio libro. Purtroppo è stato un anno molto brutto, da Paolo Rossi, il mio idolo, a Vialli e Mihajlovic”.

Alla presentazione era presente anche Taibi e Inzaghi ha così dribblato la domanda sul suo futuro alla Reggina: “Sono in silenzio stampa”. Una risposta che conferma il suo futuro in bilico sulla panchina amaranto, come già vi avevamo raccontato.

Foto: Instagram Reggina