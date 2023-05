Esclusiva: Pippo Inzaghi e la Reggina, addio possibile. Gli scenari

Forse Pippo Inzaghi avrebbe dovuto evitare di soffermarsi sul suo futuro, mettendolo in bilico (“Devo parlare con la società a prescindere del contratto in essere, vedremo se sarà possibile alzare l’asticella”). Lo diciamo senza polemica e per due motivi: non più tardi di poche settimane fa, Inzaghi aveva parlato con convinzione di progetto triennale; in una fase delicata della stagione sarebbe stato il caso di aspettare una settimana. Visto che ne ha voluto parlare, possiamo aggiungere qualcosa: ci sarà un confronto presto e le possibilità di un addio anticipato oggi sono superiori al 50 per cento, probabilmente anche al 60. Inzaghi continua a parlare di rinforzi non arrivati a gennaio, ma non si poteva operare sul mercato. In fondo, la squadra era seconda in classifica e pochi punti dal Frosinone capolista. Subito dopo il crollo arrivato dalla prima di ritorno con la Spal in avanti, con una sequenza impressionante di sconfitte, ancor prima che si paventasse la possibilità di una penalizzazione. La Reggina ha perso 17 partite su 37 e ha eguagliato il suo record negativo nella Serie B a 20 squadre. Presto ci sarà un confronto e capiremo di più, ma oggi il divorzio tra Inzaghi e la Reggina ha percentuali superiori al 50-60 per cento, malgrado i due anni di contratto che legano l’allenatore al club amaranto. Il resto lo vedremo, senza correre troppo. E ci possono essere scenari che presto verificheremo: Inzaghi è in una mini lista del Modena e può essere un obiettivo per altre società. Ma prima andrà definitivamente chiarito il suo rapporto con la Reggina, con possibilità concrete di andare ai titoli di coda dopo una sola stagione.

Foto: Instagram Reggina