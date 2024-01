Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del forte interesse del Taranto per Umberto Eusepi, attaccante 35enne in scadenza di contratto con il Lecco. La trattativa sta andando avanti sulla base di un anno e mezzo di contratto, il Taranto vuole chiudere un colpo importante giustificato dall’ottima posizione in classifica nel girone C di Serie C.

foto: Instagram Eusepi