L’indiscrezione: il Taranto si muove per Eusepi

Reduce dalla vittoria di Foggia, l’entusiasmo in casa Taranto non manca. E il mercato può regalare qualche innesto molto importante, soprattutto in attacco. La novità è che il Taranto si è mosso per Umberto Eusepi, 35 anni tra un paio di giorni e in scadenza di contratto con il Lecco. Un profilo che Capuano apprezza molto, Eusepi sta bene a Lecco ma il Taranto ci sta provando. E possono esserci sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Eusepi