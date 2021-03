Europa League: tris dell’Ajax, vince il Villarreal a Kiev. A segno anche Albiol

Il Milan ha riacciuffato il Manchester United in pieno recupero grazie al gol di Kjaer, ottime vittorie per Ajax e Villarreal, pareggio tra Slavia Praga e Rangers. Ecco i risultati delle gare delle 18.55 valide per gli ottavi di finale di Europa League:

Ajax-Young Boys 3-0 (62′ Klaassen, 82′ Tadic, 92′ Brobbey)

Manchester United-Milan 1-1 (50′ Diallo, 92′ Kjaer)

Dinamo Kiev-Villarreal 0-2 (30′ Pau Torres, 52′ Raul Albiol)

Slavia Praga-Rangers 1-1 (7′ Stanciu, 36′ Helander)

Foto: Twitter Europa League