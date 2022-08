Eto’o non ha dubbi: “Mourinho è il migliore. Crede molto nei giocatori africani”

Per Samuel Eto’o non c’è alcun dubbio: José Mourinho è il suo allenatore preferito. L’ex attaccante camerunense l’ha spiegato ai microfoni di JoySports: “Il miglior manager per me è José Mourinho perché vede i giocatori africani come i migliori. Mourinho crede così tanto nell’Africa e nei giocatori africani e dà loro quest’opportunità in qualsiasi momento. Di recente è stato in Namibia per le vacanze”.

Foto: Twitter Eto’o