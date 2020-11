Eto’o dopo l’incidente: “Grazie a Dio stiamo bene”

Bruttissimo incidente ieri per Samuel Eto’o,in Camerun, di ritorno dal matrimonio del fratello. L’ex attaccante dell’Inter, dopo essere stato trasportato in ospedale per accertamenti, ha tranquillizzato tutti i suoi fan sui social, postando le foto del matrimonio e scrivendo una lettera, dove ringrazia Dio per averlo fatto sopravvivere ad una situazione molto complicata.

Queste le sue parole: “Questa sacra unione manifestata dal tradizionale matrimonio del mio amato fratellino Oliver Kadji e della sua adorabile fidanzata – alla quale dico grazie e auguro grande felicità – è stata per me un’occasione per riscoprire con tante emozioni e piacere, il sontuoso Ovest del mio paese, il Camerun, dove ho trascorso momenti indimenticabili! Sulla via del ritorno, ho avuto uno sfortunato incidente d’auto, che mi ha quasi fatto dimenticare i miei passi di danza della sera prima. Ma voglio rassicurarvi, sta andando tutto bene. Grazie al Signore, per averci tirato fuori miracolosamente senza danni fisici. Vi auguro un sereno inizio di settimana e vi ringrazio per tutti i gentili messaggi! Adrenalina”.



Foto: Instagram personale