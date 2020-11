Eto’o, brutto incidente in auto: ricoverato in ospedale

L’ex attaccante di Inter e Barcellona, Samuel Eto’o, è stato coinvolto in un brutto incidente d’auto nelle zone di Nkongsamba in Camerun. Eto’o si trovava a bordo della sua auto quando il veicolo è sbandato finendo fuori strada a causa di un bus. L’attaccante non è in pericolo di vita da come si legge dalla BBC, ma è stato ricoverato in ospedale a causa di un trauma cranico con il quadro clinico che è stabile.

Foto: twitter personale