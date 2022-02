Eto’o: “Calhanoglu determinante, prova del nove per Lautaro”

Dopo Sneijder, anche un altro eroe del Triplete, Samuel Eto’o, ha parlato della super sfida di Champions League tra Inter e Liverpool. L’ex attaccante del Camerun ha analizzato al Mirror quelli che potranno essere i duelli decisivi, soffermandosi su quello tra Calhanoglu e Thiago e su quello tra Lautaro e il connazionale Matip: “Hakan è stato un acquisto importantissimo per l’Inter, è pieno di creatività e idee. Thiago avrà un ruolo importante nell’arginare tutto questo. Calhanoglu incide tanto, quindi è importante che il Liverpool provi a fermarlo. Lautaro ha tanta bravura, tanta qualità e fa la differenza all’Inter. Se riesce anche a mostrare queste qualità in queste partite, sarà difficile anche per un difensore con l’esperienza di Matip”.

Foto: Facebook Fed Camerun