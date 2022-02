Sneijder: “Similitudini con il 2010, l’Inter può battere il Liverpool”

È stato uno degli indimenticabili eroi del triplete, precisamente il numero 10 di quella squadra e autore di uno dei due gol che hanno cambiato la stagione europea dell’Inter e, adesso che osserva la squadra dall’esterno, Wesley Sneijder si dice fiducioso sul match di stasera tra nerazzurri e inglesi: “Ho parlato coi miei amici interisti, sento troppo pessimismo in giro. Facciamo così, ve lo dico io: l’Inter è forte, tutto è possibile, anche eliminare il Liverpool. La squadra del 2010 aveva un gruppo pazzesco. Non mi è mai più capitato in carriera, un’unità d’intenti irripetibile. Ma per il resto vedo molte similitudini, il parallelo funziona: i grandi giocatori, la sicurezza mentale dovuta a uno scudetto già vinto, l’entusiasmo. È una squadra bella da vedere, questa qui“. E su chi potrebbe essere decisivo l’olandese aggiunge: “Hakan ha i colpi per decidere da solo la partita, Dumfries è uno dei migliori esterni in circolazione, Dzeko è come Ibra e può fare la differenza fino a quarant’anni“.

Foto: Instagram Sneijder