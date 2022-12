ESPN: Real Madrid forte su Bellingham, colpo miliardario per i Blancos

Jude Bellingham potrebbe davvero vestire la maglia del Real Madrid, squadra intenzionata a fare follie per il centrocampista del Borussia Dortmund. Nonostante la lunga fila di estimatori per l’inglese, i Blancos sarebbero pronti a spendere anche più di 100 milioni, come riportato da ESPN.

foto: profilo Instagram ufficiale England