Dalla Spagna: Bellingham apre al Real Madrid

Dopo il grande Mondiale con la maglia dell’Inghilterra, Jude Bellingham ha dimostrato al Mondo intero tutto il suo valore. Tanti i club che si sono mossi per il centrocampista 2003 del Borussia Dortmund, tra queste il Real Madrid. E come rivelato da AS, i Blancos stanno compiendo il massimo sforzo per portarlo in Spagna. Al calciatore la destinazione piace, tanto da metterla prima di una possibile destinazione in Premier League.

Foto: Instagram Bellingham