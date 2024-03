ESPLOSIVITA’, CARISMA E DOTI DA PARARIGORI: MANDAS, UN’AQUILA GRECA A DIFESA DEI PALI DELLA LAZIO

Il ruolo del secondo portiere è, probabilmente, quello tra i più sottovalutati nel gioco del calcio. Tante le storie di squadre ritrovatesi prive del proprio estremo difensore titolare ad affrontare a viso aperto i propri obiettivi in momenti cruciali della stagione. I successi di una squadra si costruiscono innanzitutto da solide fondamenta tra i pali. Prendete ad esempio la Lazio obbligata, per forza di cose, ad affidare a Christos Mandas le chiavi della porta. E ciò sia nella scorsa partita di campionato con il Frosinone, sia in vista delle prossime gare post pausa per le Nazionali, quando la squadra del neo tecnico Tudor, nel frattempo subentrato in panchina a Maurizio Sarri, affronterà tra campionato e coppa, due volte la Juventus e una la Roma. Decisiva la distorsione alla caviglia con l’interessamento del legamento rimediata da Provedel nella sfida contro l’Udinese di due settimane fa. Uno che era stato capace, sotto la gestione del precedente allenatore, di fare fin qui en plein di presenze, venendo sostituito, complice un’infezione influenzale, proprio da Mandas solo in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso gennaio contro i giallorossi, momento del suo debutto assoluto con la maglia biancoceleste. Dopo questa, dunque, il destino presenta un’altra improvvisa chance da non farsi scappare al 22enne portiere greco, giunto nella Capitale la scorsa estate dall’OFI Creta per il costo di 1 milione di euro più il 10% sulla futura rivendita. Per lui un lungo contratto di 5 anni. Si perché se aveva già convinto tutti prima dell’esordio, inducendo la società ad abbandonare l’iniziale idea di lasciarlo ancora un anno in prestito al club di Souper Ligka Ellada, figuriamoci dopo. E cosa aspettarsi, d’altronde, da uno che in Patria è stato da sempre ritenuto un predestinato, tanto da essere soprannominato “The Greek Donnarumma”. Più per il precoce talento mostrato, però, che per il fisico e le caratteristiche tecniche, diverse rispetto a quelle dell’ex Milan.

Nato il 17 settembre 2001 nel Pireo, comune dell’Attica situato a poco più di 8 km da Atene, Mandas è un estremo difensore alto 189cm per 78kg di grande fisicità, esplosività ed eleganza. Quando si tuffa sembra assumere le movenze di un’aquila. Dotato di una forte personalità e capacità di leadership, tende infatti a dialogare costantemente con la difesa e a guidare i compagni, trasmettendo fiducia a tutta la squadra. Da buon portiere moderno e completo sa inoltre distinguersi nel gioco podalico. E’ bravo infatti soprattutto nella gestione tecnica della palla e nel lancio lungo e profondo alle punte. Qualità che gli consentono di cavarsela egregiamente ove pressato dagli avversari e nei frangenti più complicati. Sebbene la sua giovane età, si è inoltre già guadagnato la fama di pararigori. Non solo il paragone con l’illustre collega di reparto italiano: in Grecia è conosciuto infatti come “Mr Penalty”. Un nomignolo assegnatogli dopo la Coppa dell’Egeo U15 in Turchia. Addirittura 10 i tiri intercettati dal dischetto: 3 contro il Besiktas e 7 su 15 contro l’Altirnodu. Interventi questi assolutamente decisivi, che hanno permesso ai suoi alla fine di alzare la coppa.