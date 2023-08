Lazio, come nasce l’operazione Mandas

La Lazio ha voluto investire su un giovane portiere per il futuro. Si tratta di Christos Mandas, classe 2001, di proprietà dell’OFI Creta. Al punto che, se non cambieranno i programmi, Mandas sarà in Italia tra oggi e domani per le formalità burocratiche. La decisione, già presa, è quella di lasciarlo all’OFI ma la relazioni sul portiere erano molto buone e la Lazio ha ritenuto opportuno anticipare l’operazione curata da un ex direttore sportivo che da anni si occupa solo di intermediazioni.

Foto: logo Lazio