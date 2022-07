Esclusiva: Zaniolo, la Juve corre! Mercoledì o giovedì il giorno

Nicolò Zaniolo è un obiettivo sempre più forte della Juve, scandito già dal 30 gennaio scorso dopo il forte interesse delle precedenti sessioni di mercato quando la Roma non aveva minimamente intenzione di privarsene. Abbiamo parlato di un prossimo incontro per chiudere, non domani ma entro giovedì, probabilmente già mercoledì. Un incontro o una call per impostare una trattativa che la Juve vuole chiudere abbastanza in fretta. Disponibile anche a trovare una soluzione per arrivare a una soluzione cash vicina ai 50 milioni, magari con un prestito molto oneroso. Non ci sarà una contropartita? Non lo escludiamo al 100 per cento, per esempio a Mourinho piace molto Zakaria che la Roma aveva trattato con forza avvicinandosi, prima che la Juve irrompesse con forza lo scorso gennaio. Ma per la Juve proprio Zakaria è un punto fermo, quindi non ci sono troppi margini. Ranocchia può essere, come raccontato, un profilo grafito ma in ogni caso la Juve è disponibile a trovare una soluzione cash.

Foto: Twitter Roma