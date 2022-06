Esclusiva: Zaniolo-Juve, contatto tra domani e lunedì. Ranocchia possibile chiave

Nicolò Zaniolo e il suo futuro: oggi la Juve è l’unica squadra in azione, con possibile in crescita di arrivare presto alla definizione. Vi avevamo parlato di un contatto-incontro entro venerdì: proprio domani potrebbe essere il giorno giusto, al massimo lunedì. Anche la Roma ha fretta di trovare una soluzione, malgrado le comprensibili resistenze. E la valutazione può scendere fino a 40 milioni, prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato.

Abbiamo parlato di una possibile contropartita, Arthur piace ma ha un ingaggio impiegante, una chiave potrebbe essere il giovane centrocampista Filippo Ranocchia, reduce da un buon campionato a Vicenza è tornato alla Juve per fine prestito. Ranocchia ha molti estimatori in Serie A, potrebbe aggiungersi la Roma. E comunque per Zaniolo presto entreremo nel vivo, alla ricerca di una soluzione che accontenti entrambi i club.

Foto: twitter Roma