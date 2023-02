Esclusiva: Zaniolo apre al Galatasaray. L’offerta turca, la clausola pro Italia. Stasera call

Nicolò Zaniolo ha sciolto le riserve e ha aperto al Galatasaray. L’irruzione a sorpresa che vi abbiamo raccontato diversi giorni fa può portare a sviluppi importanti, ricordiamo che il mercato in Turchia chiude mercoledì prossimo. Oggi Zaniolo ha messo like a Torreira e al Galatasaray, vuole andare a giocare fino a giugno. Ricordiamo l’offerta che vi abbiamo anticipato all’ora di pranzo: 18 milioni di base fissa, si può arrivare a 20 e forse a 22 milioni. La Roma è orientata ad accettare, adesso dipende molto anche dal sì definitivo del classe ‘99 che in queste ore ci sta pensando seriamente. Zaniolo sa che questa situazione da separato in casa fino a giugno è insostenibile, sarà importante il faccia a faccia previsto tra il club turco e il suo agente Vigorelli nelle prossime ore. Sarà ancora più importante la clausola: il Galatasaray è disponibile per 30 milioni, stasera verrà chiesto di scendere a 25. Perché Zaniolo spera sempre di avere il Milan dalla prossima estate…

Foto: Instagram Zaniolo