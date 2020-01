Esclusiva: Young-Inter a prescindere! Vecino, sì al Tottenham. Ora…

Indipendentemente dalla scambio Politano-Spinazzola, l’Inter mantiene la promessa fatta ad Ashley Young che vi avevamo svelato due giorni fa, quando sembrava ci fosse spazio soltanto per un esterno. Il club nerazzurro aveva promesso di prendere Young a prescindere, vuole mantenere quella parola data, il diretto interessato è atteso per le visite dopo il via libera dello United, che riceverà un indennizzo da parte dell’Inter. Intanto, Vecino ha detto sì al Tottenham, un trasferimento che gradisce molto, un’operazione che può essere slegata da Eriksen (come raccontato), ora si sta trovando la giusta quadratura tra i due club. Confermata anche la sempre più probabile uscita di Lazaro: oggi l’agente dell’austriaco è stato nella sede dell’Inter, ennesimo segnale di una svolta vicina.

Foto: Twitter personale Young