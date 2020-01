Esclusiva: Tottenham, trattativa in corso per Vecino. A prescindere da Eriksen

Contatti in corso tra l‘Inter e il Tottenham. Non soltanto per Christian Eriksen, che resta ovviamente il campo principale della trattativa (qui le ultime), ma anche per Matias Vecino. Gli Spurs sono usciti allo scoperto per il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto nel 2022: contatti in corso, si lavora sulla formula con i nerazzurri che non vorrebbero cederlo in prestito. Non è detto che Vecino rientri nell’operazione Eriksen (che l’Inter vuole fare a prescindere), se così fosse si andrebbe ad abbattere i costi per il cartellino del danese. L’Everton di Ancelotti, che aveva seguito Vecino, ora è freddo. Mentre la Fiorentina non è mai stata in corsa per l’uruguiano.

Foto: Twitter ufficiale Inter