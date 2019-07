Esclusiva: Veretout e il futuro, domani è una giornata chiave

Chi esclude Veretout al Milan semplicemente perché i rossoneri stanno definendo Bennacer evidentemente capisce poco di tattica. Il francese è una mezzala, mentre l’idea è quella di utilizzare Bennacer davanti alla difesa (senza dimenticare Praet, obiettivo rossonero confermato da Ferrero, mentre Kessie può partire). Quindi, la filosofia tattica è ben chiara. Domani sarà una giornata chiave perché Veretout ha chiesto alla Fiorentina di fare in fretta, ha qualche problema personale e ha chiesto di non andare in ritiro con la squadra. Milan e Fiorentina si sono sentite anche dopo l’affare Bennacer, il club rossonero ha confermato il forte interesse per il francese, ieri aveva offerto 13 milioni più il cartellino di Biglia, un profilo che interessa moltissimo ai viola. Ora la Fiorentina potrebbe cambiare rotta sulla volontà di non accettare contropartite tecniche, anche per non portare alle lunghe il discorso con Veretout che ha chiesto di andare. La Roma non è fuori dai giochi, nelle prossime ore capiremo molto di più.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina