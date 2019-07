Ferrero conferma: “Giampaolo è innamorato di Praet, dovrebbe andare al Milan se…”

Dennis Praet è un pallino di Giampaolo, lo vorrebbe con lui al Milan, come vi abbiamo ampiamente raccontato. In tal senso arrivano conferme da parte di Massimo Ferrero, presidente della Samp, intervenuto così negli studi di Sportitalia: “Praet? Se le corsie preferenziali sono esatte, dovrebbe andare al Milan. Giampaolo ne è innamorato, mi disse di non venderlo un anno fa. Praet è un ragazzo giovane, importante. Un fuoriclasse, nell’ultima partita con la Juve ha fatto benissimo”.

Foto: Twitter personale Praet