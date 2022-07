Esclusiva: Vecino-Lazio, base di accordo. Il via libera entro tre giorni

Un vecchio obiettivo addirittura di gennaio che è tornato di moda negli ultimi giorni. Ora possiamo dire che per Matias Vecino alla Lazio siamo entrati in una fase che può portare all’accordo nel giro di due o tre giorni. I contatti sono stati fitti anche nelle ultime ore, Sarri lo vuole per avere una soluzione alternativa a Marcos Antonio visto che l’uruguaiano può giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala. Siccome per Luis Alberto non c’è ancora una proposta ufficiale, particolare che tiene in stand-by Ilic, la Lazio sta intanto decidendo di chiudere Vecino. Le sensazioni sono buone, contratto triennale con base tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione più bonus.

Foto: twitter Uruguay