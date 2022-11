Esclusiva: Vanoli-Venezia dalla sorpresa di martedì ai contratti pronti. I dettagli

Il Venezia cambierà allenatore già prima della gara di sabato prossimo contro la Reggina. E nelle prossime ore Paolo Vanoli firmerà il contratto che lo legherà al club lagunare fino al 2024 con opzione per altre due stagioni, a conferma che c’è grande fiducia nei suoi riguardi. Vi avevamo raccontato di Aglietti, ma avevamo aggiunto un nome a sorpresa, Vanoli appunto, semplicemente perché la proprietà ha spinto per avere un allenatore italiano che parlasse bene l’inglese. In sostanza, quando per molti Aglietti veniva considerato favorito (martedì, appunto) era già stato sorpassato. La lingua passaggio fondamentale per arrivare a una decisione definitiva, in virtù dei tanti stranieri in squadra. Il Venezia aveva sondato D’Aversa, ma non sono stati trovati accordi, mai ha approfondito con Iachini, ha pensato a Stellone e poi si è orientata su Vanoli che ha incontrato martedì dopo un summit con Aglietti. Per Vanoli, già collaboratore di Antonio Conte, un’occasione importante dopo aver allenato lo Spartak Mosca.

