Esclusiva: non solo Aglietti, il Venezia ha incontrato anche Paolo Vanoli

Il Venezia ha affidato la squadra ad Andrea Soncin, sarà lui ad andare in panchina a Como, ma nel frattempo sta andando avanti con il casting. C’è un’altra novità: nel corso della giornata non c’é stato un incontro – come anticipato già nel primo pomeriggio– soltanto con Aglietti. Il club ha avuto un faccia a faccia anche con Paolo Vanoli, reduce da un’esperienza con lo Spartak Mosca, altro profilo da seguire con attenzione. E con Di Francesco, legato da un contratto con il Verona, ci sono stati dialoghi con qualche remora da parte del diretto interessato. A totale conferma, lo dimostrano gli incontri di oggi, che il Venezia confida nel lavoro di Soncin, ma nello stesso tempo si vuole tenere pronto in caso di ulteriore svolta.

Foto: Logo Venezia