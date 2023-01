Esclusiva: Tutino al Palermo, è fatta. Chiusura nella notte. I dettagli

Gennaro Tutino dal Parma al Palermo sarà uno dei colpi più importanti della B dell’intera sessione di mercato. Dopo quanto anticipato nei giorni scorsi, ieri sera c’è stata la definizione della trattativa nel corso di un vertice in un ristorante di Napoli alla presenza di Riccardo Bigon e Leandro Rinaudo. Accordi totali, operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Palermo per un totale di tre milioni. Il club rosanero si è anche riservato il diritto di riscatto, a conferma che crede molto nelle qualità di un attaccante che in B ha spesso fatto la differenza. E che ha deciso di ripartire dalla Sicilia per essere nuovamente protagonista.

Foto: Twitter Parma