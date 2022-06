Esclusiva: Triestina, anche Bonatti (ex Juve) per la panchina

La Triestina ha scelto Giancarlo Romairone per il ruolo di direttore sportivo, una notizia che abbiamo già anticipato. E non escluso che possa essere affiancato da un collaboratore. Per la panchina avevamo dato Scazzola in pole, ma nelle ultimissime ore stanno crescendo le quotazioni di Andrea Bonatti che ha da poco completato la sua esperienza con la Juve Primavera.

Foto: Twitter Juventus