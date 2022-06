Esclusiva: Triestina, avanza il ds Romairone. E Scazzola per la panchina

La Triestina ha cambiato proprietà appena in tempo per iscriversi al prossimo campionato. E ora il nuovo proprietario Simone Giacomini pensa all’organigramma, soprattutto a un direttore sportivo che è stato individuato in Giancarlo Romairone. Nelle prossime ore è previsto l’accordo, quindi Romairone porterà l’allenatore: il nome indicato è quello di Cristiano Scazzola.

Foto: Logo sito ufficiale