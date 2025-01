Esclusiva: Trapani, pole per Anatriello. Assalto a Piscopo e Tribuzzi

Il Trapani sempre molto attivo sul mercato. Lunedì è il giorno previsto per la chiusura dell’affare Anatriello, l’attaccante classe 2004 di proprietà del Bologna è in uscita da Messina. C’è concorrenza, ma il Trapani ha mosso passi che possono essere decisivi. Ci sono altri due obiettivi per il club siciliano, stiamo parlando dell’attaccante esterno Kevin Piscopo (classe 1998) della Juve Stabia e del centrocampista offensivo Alessio Tribuzzi (classe 1998) attualmente ad Avellino. Servono gli accordi definitivi e ancora non ci sono, ma l’interesse è forte.

Foto: Instagram Anatriello