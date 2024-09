L’indiscrezione: Trapani, in lista anche Oddo per la panchina

Il Trapani sta pensando di cambiare allenatore, dovrebbe essere un passaggio automatico visto che ormai la fiducia nei riguardi di Torrisi è ai titoli di coda. Vi abbiamo detto di Attilio Tesser, che in giornata avrà un colloquio con il patron Antonini: se dovesse esserci unità di intenti, si potrebbe arrivare a una rapida intesa magari biennale. Ma la mini lista del Trapani contiene altri nomi, per esempio anche quello di Massimo Oddo. In attesa di una decisione definitiva per Torrisi che non è stato ancora esonerato ma completamente sfiduciato.

Foto: Sito ufficiale Trapani