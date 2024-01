Esclusiva: Tello al Catania, altri contatti per chiudere

Il Catania non si ferma e vuole chiudere nel giro di 48-72 l’operazione Andres Tello con il Benevento. Sono trascorse oltre due settimane da quando vi avevamo anticipato l’irruzione del club siciliano, ci sono stati altri contatti nelle ultime ore e adesso si può arrivare alla definizione. Il Catania ha proposto una contropartita tecnica (il centrocampista Michele Rocca), ma si può andare a dama anche senza scambi per il colombiano classe 1996. Nelle ultime ore si è mosso l’Ascoli, ma il Catania è in chiaro vantaggio per le condizioni proposte a Tello.

Foto: Instagram Andres Tello