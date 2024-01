Il Catania sempre più protagonista nel mercato di Serie C. Nelle ultimissime ore è stato raggiunto un accordo di massima con il Benevento per il cartellino di Andres Tello, il centrocampista colombiano classe 1996 in scadenza. Adesso il Catania conta di definire i dettagli con Tello che ha dato disponibilità al trasferimento.

Foto: