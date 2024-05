Esclusiva: Tchaouna, accordo totale con la Lazio. E la Salernitana…

Loum Tchaouna viaggia velocissimo verso la Lazio, senza la necessità di dover accostare altri club. Dopo l’esclusiva di pochi giorni fa, possiamo aggiungere che ci sono gli accordi totali tra l’entourage dell’attaccante esterno classe 2003 e il club biancoceleste per un contratto pluriennale. Adesso si tratta di definire con la Salernitana, cosa che avverrà probabilmente già la prossima settimana. La Lazio ha già preannunciato di essere intenzionata a pagare gli 8 milioni della clausola. Per il momento è l’unica operazione in stato molto avanzato con la Salernitana e non è così scontato che ce ne siano altre.

Foto. Instagram Salernitana